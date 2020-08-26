Заявление Коммунистической Народной партии Казахстана к 100-летию образования Казахской Автономной Советской Социалистической Республики (КазАССР)В истории становления современного Казахстана существенное место занимает Казахская Автономная Советская Социалистическая Республика (КазАССР). 26 августа 1920 года была провозглашена Киргизская (Казахская) Автономная Советская Социалистическая Республика, в результате чего 4 октября 1920 была принята знаменитая «Декларация прав трудящихся КАССР». Казахстанские ученые справедливо называют этот документ «первым конституционным актом» в истории страны. 100-летний юбилей этих знаменательных событий народные коммунисты призывают достойно встретить на государственном уровне. Работу по подготовке воссоздания казахской государственности в советской форме проводил Революционный комитет по управлению (Киргизским) Казахским краем. Он был создан 10 июля 1919 года и действовал до 10 октября 1920 года. Кирревком завершил начатую Советской властью работу по восстановлению национальной государственности казахского народа. Перед ним стояли задачи: подготовка и проведение Учредительного съезда Советов Казахстана, объединение казахских земель. Итогом работы ревкома стало подписание 26 августа 1920 года В.И. Лениным декрета об образовании Казахской АССР. Накануне 100-летнего юбилея наблюдаются попытки представить историю таким образом, что «26 августа 1920 года Автономия Алаш была преобразована в Казахскую АССР». Но к этому времени как таковой автономии Алаш уже не существовало. Политиканы стыдливо умалчивают, что в ходе гражданской войны казахская автономия была ликвидирована на официальном уровне вовсе не большевиками. Это сделали союзники Алаш (в противоборстве с Советской властью) указом Временного сибирского правительства (Уфимская Директория) 4 ноября 1918 года. Затем правительство Колчака также отказало Алаш-Орде в признании. В конечном итоге все это заставило лидеров партии Алаш обратить взоры к Советской власти. В марте 1919 года А.Жангильдин, назначенный В.И. Лениным Чрезвычайным советским комиссаром, встретился в Омске с представителями Алаш-Орды и убедил их перейти на сторону Советов. Затем А.Байтурсынов поехал в Москву и от имени правительства Алаш-Орды подписал с Лениным, Сталиным и Жангильдиным соглашение, согласно которому 10 июля 1919 года было организовано революционное казахское правительство, в состав которого вошли представители большевиков и алаш-ординцы. Советское правительство признало казахскую автономию, объявило амнистию всем алаш-ординцам, а Байтурсынов вошел в состав Казкрайревкома. После образования в 1920 году КазАССР он стал первым наркомом просвещения нового советского правительства. В итоге, решающую роль в создании КазАССР имела партия большевиков. В условиях Гражданской войны был поставлен вопрос об образовании единой партийной организации Казахстана. 6 апреля 1920 года расширенное заседание Коммунистической фракции Кирревкома приняло решение о необходимости образования организационного бюро РКП(б) Киргизского (Казахстанского) края. 30 апреля Оргбюро ЦКРКП(б) вынесло постановление об образовании областного бюро РКП(б) в Казахстане в составе интернационального коллективного органа: С.С. Пестковского, А.Т. Джангильдина, А.Айтиева, С.Д. Арганчеева, М.М. Мурзагалиева, А.М. Алибекова, А.Д. Авдеева. Победа на фронтах гражданской войны и переход от временных чрезвычайных органов – ревкомов – к Советам создали необходимые условия для образования казахской национальной государственности на советской основе. Победоносное окончание гражданской войны позволило ускорить завершение процесса образования казахской советской автономии. Местные партийные организации и Кирревком настойчиво укрепляли Советы, вовлекли в них широкие массы трудящихся. С получением статуса союзной республики – Казахской ССР, партийная организация была преобразована в Коммунистическую партию (большевиков) Казахстана. В год 25-летия юбилея Конституции Республики Казахстан народные коммунисты обращают внимание, что независимость Казахстана непосредственно связана с конституционной эволюцией казахской советской государственности. Об этом говорят последовательные этапы в Конституциях СССР 1924, 1936 и 1977 годов и, соответственно, Конституциях Казахской Советской Социалистической Республики 1937 и 1978 годов. Этот факт невозможно оспорить, и в настоящее время он нуждается не в теоретической разработке (этот тезис неоспорим), а в признании на государственном уровне.
Центральный Комитет Коммунистической Народной партии Казахстана г.Нур-Султан, 2020 год