Заявки на выплату субсидий областное управление сельского хозяйства уже собрало и многим субъектам агропромышленного комплекса средства перечислены. Крестьянское хозяйство Плотников работает уже 24 года. Они занимаются посевом озимых культур, а также выращивают картофель. Неделю назад здесь приступили к уборке ранних сортов картофеля. Всего в апреле было посажено 230 гектаров, выращивают 8 сортов. Выкопали уже порядка 20 гектар. Реализуют его в местные овощехранилище. Стоимость 1 кг картофеля на сегодняшний день здесь составляет 80 тенге. Что касается урожайности, то по словам главы крестьянского хозяйства, из-за жаркой погоды, в этом году они собирают меньше, по сравнению с 2019 годом. - На поле здесь все автоматизировано, два комбайна собирают урожай, затем везут на базу, где просушивают картофель и расфасовывают в мешки, - рассказал глава крестьянского хозяйства Александр Плотников. Для того чтобы повысить производительность и урожайность, крестьянское хозяйство ежегодно обновляет технику. На одном из полей, которое расположено вблизи села Жамбыл, проложено порядка 7 км подземного водопровода для поливных установок. На приобретение такого оборудование также предусмотрено возмещение по программе субсидирования. Всего крестьянское хозяйство в текущем году получило помощь от государства в размере почти 30 млн тенге. - Всего в текущем году на выплату субсидий было предусмотрено 2,3 млрд тенге, затем дополнительно было выделено еще 800 млн тенге, - пояснил руководитель отдела управления сельского хозяйства ЗКО Берик Ситказиев. Кроме того, субсидии полагаются при произведении строительно-монтажных работ на молочно-товарных фермах, откормочных площадок, тепличных комплексов до 25% от общей стоимости проекта.