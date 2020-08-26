Иллюстративное фото с сайта wikipedia.org Исполняющая обязанности председателя постоянной комиссии по социальным вопросам и культурному развитию Атырауской области Гульнара Садуакасова, отметила на заседании, что важнейшим толчком для развития массового спорта в регионе - строительство спортивной школы-интерната для подростков. Из-за отсутствия в регионе специальной школы-интерната, талантливые дети уезжают в другие регионы, для учебы и участия в международных соревнованиях по различным видам спорта. В худшем случае, они просто перестают интересоваться спортом. - Необходимо вернуть спортивные центры, где дети занимаются футболом, баскетболом, волейболом, хоккеем, имеется бассейн, которые ранее, были отданы в доверительное управление. Ведь главной целью, было улучшение спортивных результатов, экономия государственных денег. Однако, на сегодняшний день ситуация не изменилась. Я думаю, что возврат эти центров, приведет к развитию массового спорта. Необходимо также, открыть национальные спортивные школы и увеличить количество дворовых клубов. Хорошо бы построить в городе ипподром. За годы независимости Атырауская область достигла высокого уровня развития национального спорта. Все мы знаем, что в последнее время он снижается. Поэтому, главной задачей должно быть, в первую очередь также, и повышение доходов тренеров, - сообщила Гульнара Садуакасова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.