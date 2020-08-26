Об этом заявил адвокат Гульмиры Папашевой Мереке Габдуалиев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Повторный арест Ундаганова: судисполнителя привлекут к ответственности Фото взято с личной страницы Гульмиры Папашевой в социальной сети Facebook Как рассказал адвокат судисполнителя департамента юстиции ЗКО Гульмиры Папашевой Мереке Габдуалиев, официально ее ни в чем не обвиняют. - Гульмиру Папашеву никто и ни в чем не подозревает, официально ее ни в чем не обвиняют. Ее статус - свидетель, имеющий право на защиту. Я защищаю Гульмиру Папашеву и, думаю, что все будет хорошо, все закончится благополучно. Пока официально могу сказать только это, - пояснил Мереке Габдуалиев. Экс-главу облспорта Муслима Ундаганова в феврале 2014 года приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, в последующем срок наказания был снижен до 9 лет. Он отбывал срок в учреждении максимальной безопасности 161/2 КУИС МВД РК. 4 августа этого года осужденный Муслим Ундаганов был условно-досрочно освобожден. Он отбыл наказание сроком 7 лет и 3 месяца, что составляет 2/3 части срока. Однако 19 августа вышло постановление Костанайского областного суда, согласно которому Муслима Унадаганова вновь взяли под стражу. Как выяснилось информация, предоставленная государственным судебным исполнителем Папашевой о том, что Ундаганов погасил материальный ущерб, не соответствует действительности. Его непогашенная задолженность, по данным суда, составляет более 67,4 млн тенге. Судебного исполнителя департамента юстиции ЗКО Гульмиру Папашеву обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями. В Костанайском областном суде заявили, что она предоставила недостоверную информацию, вследствие чего Муслим Ундаганов был условно-досрочно освобождён. 19 августа дело вновь пересмотрели и постановили арестовать осуждённого коррупционера. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.