Отныне казахстанцы, получающие заработную плату на карты Сбербанка Казахстан, могут оформить кредит со скидкой до 4% годовых. А до конца августа для всех желающих — кредит еще и без комиссии.
Зарплатный проект является одним из наиболее популярных продуктов Сбербанка. Многие казахстанцы по достоинству оценили удобство карточных сервисов финансового института, которые вкупе с мобильным приложением «Сбербанк Онлайн Казахстан» открывают широкие возможности по осуществлению платежей, переводов и других форм управления личными финансами.
Весомым аргументом в пользу перехода на зарплатное обслуживание в Сбербанк Казахстан является возможность получения льготных условий по кредитам, а также повышенная ставка по депозитам.
Стоит отметить, что обладатели зарплатных карточек Сбербанка смогут получить беззалоговый кредит на любые цели и на льготных условиях. Максимальная сумма одобрения составляет до 6 млн тенге, срок кредита – до 5 лет. Эта услуга для клиентов банка доступна достаточно давно, однако сейчас только для держателей зарплатных карт банк предлагает скидку до 4% к ставке вознаграждения, что очень выгодно. Также до конца августа в банке действует акция – кредит без комиссии, подробнее с которой вы можете ознакомиться по ссылке
.
К слову, банк постоянно радует своих клиентов различными акциями. Например, в этом месяце клиентам Сбербанка доступны акции с повышенным кэшбеком в самых разных направлениях: от АЗС до сервисов доставки еды.
В банке напоминают, что переход на обслуживание в рамках зарплатного проекта в Сбербанк доступен как для корпоративных клиентов, так и для отдельных сотрудников любых компаний, желающих получать зарплату на карту Сбербанка Казахстан.
Чтобы сделать эту услугу еще доступнее, банк упростил оформление зарплатного проекта. Например, юридическим лицам теперь нет необходимости заключать договор между юрлицом и банком и предоставлять пакет документов, а комиссии за перечисление зарплаты на карты для МСБ и вовсе исчезли. Подробнее с условиями можно ознакомиться по ссылке
. Для физических лиц отменили предоставление справки с места работы, а карточку клиент может заказать на сайте банка и воспользоваться услугой доставки до дома, при этом бухгалтер компании получает реквизиты физлица на электронную почту через четверть часа.
— Мы проделали большую работу, сделав наши карточные сервисы и системы интернет-банкинга максимально удобными и функциональными для клиентов. Кроме того, дополнительные преимущества, которые мы предлагаем своим клиентам, обсуживающимся по зарплатным проектам, и безусловная финансовая устойчивость делают Сбербанк отличным вариантом при выборе банка-партнера, - отметил заместитель председателя правления ДБ АО «Сбербанк» Александр Титов
.
Напоминаем, ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 14 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 1 июля 2020 г. занимает 2-е место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 101 структурного подразделения, 17 из которых являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г. Алматы.
Новости Компаний.
Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.