Я, Кочеткова Анна Семеновна, 11.11.1982 г.р., разыскиваю свою бабушку Водолазову Ольгу Осиповну, 28.08.1930 г.р., с которой совместно проживали по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. М. Маметовой, д. 54/2, кв. №32. 22 марта 2014 года Водолазова Ольга Осиповна вышла из дома и не вернулась, неоднократные письменные обращения в органы полиции результатов не дали. Кочеткова Анна Семеновна обратилась в суд №2 г. Уральска, по адресу: Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, 5 мкр-н, строение 12 с заявлением о признании гражданки Водолазовой Ольги Осиповны 28.08.1930 г. р. умершей. По названному заявлению возбуждено гражданское дело №2711-20-00-2/4426, 24 и 28 августа 2020 года в 10.00 состоятся заседания по данному делу. При получении какой-либо информации о месте нахождения Водолазовой Ольги Осиповны просим сообщить по телефону 8 705 638 23 79 Кочетковой Анне Семеновне или в суд №2 г. Уральска, контактный телефон суда 8 (7112) 55-43-26 в трехмесячный срок со дня публикации.