В Актобе также будет морозно, а в Актау и Атырау около 0 °C с мокрым снегом и ливнями.

Завтра, 14 января, в Уральске будет прохладно и облачно. Днём ожидается температура около ‑8…‑9 °C, переменная облачность с прояснениями после обеда. Ночью подморозит сильнее — до ‑10…‑11 °C, сообщают синоптики.

В Атырау облачно со слабыми осадками. Днём ожидается снег, температура воздуха около 0 °C, ближе к вечеру возможен дождь и мокрый снег. Ветер не очень сильный, но влажность повышенная.

В Актау прогноз более тёплый для января: днём около +1…+3 °C, возможны ливни и дождь с переходом в мокрый снег к вечеру. Ветер умеренный с осадками в течение большей части дня.

В Актобе ожидается морозный день с преимущественно облачной погодой. Днём температура воздуха составит около ‑10 °C, а ночью похолодает до ‑13…‑15 °C. Облачно большую часть суток.