В отношении некоторых автопарков составили административный материал, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД". Перевозчики нарушили ограничительные меры в Уральске Фото предоставлено читателями "МГ" Как рассказал руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Мухамгали Арыспаев, они мониторили общественный транспорт и зафиксировали множество нарушений. - В общественный транспорт люди заходят без масок. Кондукторы и водители тоже носят маски на подбородке, - говорит главный санврач ЗКО. - По трем перевозчикам - "Автобусный парк №1", "Уралтехсервис" и "Дилижанс" мы составили материал об административном нарушении. Согласно новой нормативной базы по статье 425 КоАП РК мы применяем сами штрафные санкции за несоблюдение ограничений. Он отметил, что согласно статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" за нарушения физические лица заплатят штраф в размере 30 МРП - порядка 80 тысяч тенге, для малого бизнеса штраф установлен 230 МРП - 663 тысячи тенге. К слову, согласно новому постановлению главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева, все выходные дни до конца карантина рынки и общественный транспорт в области работать не будут. Напомним, с 5 июля на две недели в Казахстане был введен карантин. Позже президент Токаев объявил о продлении карантина до 2 августа. В июле нуждающимся пообещали выплатить по 42500.  