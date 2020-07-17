Крестьянское хозяйство «Мадиев» действует с 1998 года. Общая площадь посевных здесь составляет свыше 5 тысяч гектар. Здесь выращивают озимые, яровые и масличные культуры. Сейчас уже пришло время сбора озимой пшеницы и рожи. Которые были засеяны на парах в прошлом году на площади 280 и 565 гектар. - В этом году урожайность ржи пока в среднем составляет 24-25 центнеров с гектара, что по словам агрария очень даже хорошо. В прошлом году урожай также был хорошим и им удалось собрать порядка 27 центнера с гектара, - сообщил глава крестьянского хозяйства Салимбай Мадиев. Что касается кадров, то, по словам главы крестьянского хозяйства, они на вес золота. Здесь комбайнеры работают уже десятки лет, так же как и бригадиры, и механизаторы. А вот молодежь не спешит идти работать на поля. Поэтому новое квалифицированное поколение, которое будет знать все тонкости практики вырастить будет сложно, отмечают комбайнеры. На сегодняшний день в Теректинском районе работают 82 крестьянских хозяйств, где насчитывается 392 единицы техники. В этом году в районе было посеяно 144 тысячи гектар яровых культур и 53 тысячи озимых. - Урожай озимых хороший. В среднем с гектара собирают порядка 25 центнеров. Сейчас сбор урожая в самом разгаре. Комбайны работают на всех полях, где есть озимые. Также ведется сенокос. Сейчас план выполнен на 27%, обработали 13 тысяч гектар. Общая площадь сенокосных угодий составляет 136 тысяч гектар. Кроме того, для проведения полевых работ крестьянским хозяйствам было выделено дизтопливо по сниженной цене. Объемом 2200 тонн, - рассказала специалист районного отдела сельского хозяйства Айнур Лукпанова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.