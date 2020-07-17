Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, во время оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена клиника, которая занималась лечением и профилактикой коронавирусной инфекции и пневмонии. Оперативники установили, что здесь в антиантисанитарных условиях занимались нетрадиционной медициной без лицензии, проводили иглоукалывание и массаж. Процедуры проводили люди без медицинского образования. Кроме этого, на втором этаже здания был оборудован стационар, который не соответствует санитарным нормам. В подвальном помещении полицейские обнаружили медицинские препараты с истёкшим сроком действия, а также лекарства без лицензии, которые произведены в Китае. Они также были просроченные. 9-91ru_traI Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.