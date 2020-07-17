Теперь молодожены заплатят штраф за свой праздник, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО оштрафовали сельчан за проведение свадеб дома Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 июля главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, что с 5 июля вышло постановление, где прописаны строгие ограничительные меры с продлением до 2 августа. - Согласно постановлению был установлен запрет на проведение семейных, торжественных, поминальных и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Однако люди продолжают отмечать семейные праздники и свадьбы, - отметил Мухамгали Арыспаев. - Например, были зафиксированы один в Жанибекском и два случая в Теректинском районах, где нарушили ограничительные меры - проводились свадьбы. Житель Жанибекского района были оштрафован по статье 425 КоАП РК на 15 МРП (41670 тенге) с учетом сокращенного производства. Хозяева праздновали той у себя дома. Теперь будем принимать меры по Теректинскому району.
Статья 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".
Со слов Мухамгали Арыспаева, 15 июля они ввели дополнительные ограничения, в выходные дни будет приостановлена работа общественного транспорта, а также продовольственных и непродовольственных открытых рынков. Напомним, с 5 июля на две недели в Казахстане был введен карантин. Позже президент Токаев объявил о продлении карантина до 2 августа. В июле нуждающимся пообещали выплатить по 42500. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.