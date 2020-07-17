Как сообщили в ЖКХ г.Уральск, для комфортного и безопасного передвижения жителей и гостей города, в Уральске строятся дополнительные тротуары. - По улицам Айтиева, Егизбаева, Мендалиева уложено 740 метров тротуара, шириной 1,5 метра, около 800 метров пешеходной дорожки обустраивается по ул. Тайманова. Также организована парковка около спортзала по ул.Айтиева, площадью 1000 кв.м. А около общежития "Гаухар" готовятся работы по обустройству твёрдого покрытия, - рассказали в ЖКХ. - Хотелось бы отметить, что по данным улицам ранее никогда дорожек не было. Они сделаны для того, чтобы жители Уральска чаще ходили пешком, что благоприятно сказывается на здоровье. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.