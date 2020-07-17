Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки в стране выявлено 1707 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди которых 925 являются симптомными носителями. В ЗКО еще 108 человек заразились опасной инфекцией. Если у 58 человек наблюдаются клинические проявления заболевания, то у остальных симптомов болезни нет. Кроме этого, за минувшие сутки 79 человек смогли выздороветь. Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в области достигло 4435, выздоровели 3375 человек, летальных случаев - 22. В инфекционном стационаре находятся 689 человек, в провизорном центре - 485. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.