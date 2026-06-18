Иск подала сестра потерпевшего отца семейства.

Потерпевшая сторона потребовала взыскать с подсудимого Султана Сарсемалиева 70 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

Иск в рамках судебного процесса от имени семьи Карабалиных и Утешкалиевых подала сестра погибшего Максота Карабалина - Адеми Шилмагамбетова.

Подсудимый заявил, что согласен с требованиями потерпевшей стороны, однако отметил отсутствие имущества и финансовых средств для исполнения возможного решения суда.

- Моё главное и единственное богатство - это мои дни, - заявил Сарсемалиев, отвечая на вопрос судьи.

Напомним, что подсудимый признал свою вину, но не раскаялся. Его преступление потрясло страну в начале этого года. 6 января в Кызылкогинском районе нашли тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями. Зять погибших Султан Сарсемалиев и его супруга Акбаян (младшая дочь убитых) были объявлены в международный розыск. Акбаян изначально считалась пропавшей без вести.

Позже были обнаружены тела ещё двоих детей погибшей пары - Наурыза и Мирамгуль. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия). После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел - во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее.

Ранее младшая дочь погибших Акбаян Мукангалиева проходила по делу в качестве подозреваемой. Её направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Дети подозреваемых находятся под защитой государства.