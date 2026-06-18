Потерпевшая сторона потребовала взыскать с подсудимого Султана Сарсемалиева 70 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.
Иск в рамках судебного процесса от имени семьи Карабалиных и Утешкалиевых подала сестра погибшего Максота Карабалина - Адеми Шилмагамбетова.
Подсудимый заявил, что согласен с требованиями потерпевшей стороны, однако отметил отсутствие имущества и финансовых средств для исполнения возможного решения суда.
- Моё главное и единственное богатство - это мои дни, - заявил Сарсемалиев, отвечая на вопрос судьи.
Напомним, что подсудимый признал свою вину, но не раскаялся. Его преступление потрясло страну в начале этого года. 6 января в Кызылкогинском районе нашли тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями. Зять погибших Султан Сарсемалиев и его супруга Акбаян (младшая дочь убитых) были объявлены в международный розыск. Акбаян изначально считалась пропавшей без вести.
Позже были обнаружены тела ещё двоих детей погибшей пары - Наурыза и Мирамгуль. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия). После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел - во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее.
Ранее младшая дочь погибших Акбаян Мукангалиева проходила по делу в качестве подозреваемой. Её направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Дети подозреваемых находятся под защитой государства.
Копал землю шесть часов, чтобы спрятать тела: в суде Атырау озвучили жуткие подробности убийства супругов
"Мать слегла, долги, женюсь": в суде Атырау зачитали переписку Сарсемалиева от имени убитого Наурыза
Убийство семьи в Атырау: в суде показали допрос жены подсудимого и окровавленные улики
32 ножевых ранения: шокирующие подробности убийства семьи под Атырау