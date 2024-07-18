Предприимчивые женщины – одной из них 56 лет, она жительница Алги Актюбинской области, второй 34 года, она из Атырау, предлагали трудоустройство в нефтяную компанию вахтовым методов в Атырауской области. По делу проходило 172 потерпевших. Они отдали от 50 до 700 тысяч тенге, общий ущерб составил около 40 миллионов тенге. Женщин обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц

- Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, квитанциями о переводе денежных средств, выписками с расчетных счетов, заключением экономической экспертизы, - говорится в сообщении пресс-службы суда №2 Актобе.

Суд учел, что у 34-летней женщины есть малолетние дети, но ранее она уже была осуждена за аналогичное правонарушение в отношении других потерпевших, и суд признал в ее действиях рецидив. Подсудимую лишили свободы сроком на шесть лет, ее подельницу отправили в колонию на четыре года и лишили права занимать материально-ответственные должности в коммерческих организациях.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор не вступил в законную силу.

Фарида ЗАРИП



