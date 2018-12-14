По данным РГП "Казгидромет", 15 декабря в Уральске ожидается снег с дождем. Днем столбики термометров покажут 3 градуса ниже нуля, ночью -5. В Атырау дождь. Днем +2, ночью -2. Переменная облачность и 1 градус тепла ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза. В Актау переменная облачность. Днем +6, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.