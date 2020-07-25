По данным РГП "Казгидромет", 26 июля в уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 28 градусов выше нуля, ночью +14. Солнечная погода и 35 градусов жары днем ожидается в Атырау, ночью +21. В Актобе малооблачно, днем +28, ночью +17. В Актау малооблачно, днем +32, ночью +23. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.