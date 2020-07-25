Женщина скончалась ночью 24 июля. Как рассказала соседка покойной, они вызвали скорую помощь, а следом за ними приехали сотрудники полиции. – Фельдшер скорой помощи написала, что признаков насильственной смерти нет. Старший дознаватель, который приезжал, написал, что был осмотр и все. Тело никто не забрал. У покойной есть два сына, оба пьющие, болтаются здесь, нигде не работают, а мужа нет. Полицейские им сказали, чтобы они звонили в ритуальную службу и они заберут тело за 24 тысяч тенге. Но на следующий день сын пенсионерки сказал, что тело не забрали. Ритуальные службы говорят, что они не будут забирать труп, который пролежал сутки. Я звонила в три ритуальные службы, в полицию. Но тело женщины до сих пор лежит дома, - говорит женщина. Выяснилось, что соседи покойной уже собрали деньги, чтобы нанять санитаров ритуальной службы, которые привезут пакеты и обеззараживающие вещества и упакуют труп. Вывозить тело будут сами соседи. Кроме этого, соседи жалуются на зловонный трупный запах, который исходит от дома покойной. – Запах ужасный, дышать нечем. Женщина разлагается, а вдруг у нее коронавирус. Все соседи обходят стороной, а мне деваться некуда, закрыла все окна, но толку нет. Ритуальная служба подсказала сыновьям, чтобы те отказались от похорон и тогда хоронить женщину будет государство. Вот они сейчас поехали в полицию, - добавила женщина. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 24 июля в 02:14 в дежурную часть Абайского ОП УП г.Уральска поступило сообщение от диспетчера «103» о том, что по адресу: город Уральск дачное общество Учужный затон, ул.Пенсионерская, дом 107 скоропостижно скончалась 71-летняя женщина. – На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе дознавателя, оперуполномоченного и криминалиста. При осмотре трупа признаков насильственной смерти не обнаружено. Общий порядок в доме не нарушен. Опрошенный сын Юрий Казанцев пояснил, что мать проживала по данному адресу вместе с ним и братом Валерием Андрияновым. На протяжении длительного времени болела, то есть жаловалась на заболевание печени и почек, состояла на учете в поликлинике по месту жительства, о чем имеются подтверждающие медицинские документы и справки, которые хранятся в поликлинике вместе с амбулаторной картой. Кроме этого, Казанцевым написано заявление установленного образца об отсутствии претензии по факту скоропостижной смерти матери и об отказе направления трупа в судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти, - сообщили в полиции. В акимате города Уральск отметили, что по фактам биологической смерти по причине перинатального исхода, неизлечимой болезни либо достижения преклонного возраста, при условии, что обстоятельства ее наступления очевидны и не носят криминальный характер. – Основания для регистрации в ЕРДР и направления трупа в судебно-медицинскую экспертизу при указанных обстоятельствах не имелось. Со стороны городского акимата будет оказана помощь в организации ритуальных услуг через соответствующее предприятие. Также будет выделено специальное пособие на погребение, - сообщили в акимате города Уральск.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.