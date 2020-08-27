Как сообщили в РГП "Казгидромет", 28 августа в Уральске ожидается погода без осадков, днем температура воздуха составит 32 градуса тепла, ночью +20 градусов. В Атырау синоптики прогнозируют солнечную погоду, днем +34 градуса, ночью +18 градусов. Также будет солнечно в Актобе, днем столбики термометров поднимутся до +34 градуса, ночью опустятся до +15 градусов. В Актау переменная облачность, осадков не ожидается, днем +30 градусов, ночью +20 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.