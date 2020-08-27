Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 24 августа в районе центрального рынка мошенница обманула доверчивую пенсионерку. - Пенсионерка в 11 часов дня шла на рынок за покупками. По пути на рынок на пересечении улиц Ахтанова и Уалиханова она захотела разменять купюру в 20 тысяч тенге и попалась на уловку мошенницы. Неизвестная женщина 30-35 лет обманным путем под предлогом размена денег в сумме 20 тысяч тенге вручила 82-летней пенсионерке сувенирные купюры по 10 тысяч тенге. Обманутая пенсионерка обратилась в полицию. По данному факту мошенничества начато досудебное расследование. Личность мошенницы не установлена, полицией приняты меры по розыску подозреваемой, - рассказали в пресс-службе департамента. В полиции еще раз призывает актюбинцев быть особо внимательными в общении с незнакомыми людьми, тщательно проверять все операции, связанные с деньгами и ценными вещами, чтобы не стать жертвами мошенников.