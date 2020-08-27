Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальных сетях появилась информация о том, что 13-летняя девочка из города Атырау вышла замуж за 18-летнего молодого человека из села Миялы Кызылкогинского района. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, девочка с декабря прошлого года встречалась с парнем. – Вскоре пара решила пожениться, и мать почему-то дала согласие дочери. Сотрудники ювенальной полиции Кызылкугинского отдела полиции вызвали мать несовершеннолетней. В присутствии матери девочка была осмотрена врачами (гинекологами) районной больницы, которые не установили факт вступления ее в половую связь и другие телесные повреждения. Тем не менее с несовершеннолетней, ее «мужем» и родителями была проведена профилактическая беседа с разъяснением об уголовной ответственности за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, согласно статье 122 УК РК. После проведенных бесед несовершеннолетняя была возвращена домой к своей матери, и она через несколько дней продолжит обучение, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что девочка является ученицей 8 класса. В новой семье ей удалось прожить около недели. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.