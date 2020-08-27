Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Уральска, в новом учебном году прогнозируется обучение 52752 учащихся, что в сравнении с прошлым годом больше на 2797 учеников. В первые классы было подано 6040 заявлений. По сравнению с прошлым годом этот показатель меньше на 317 учеников. Причина этому введение с связи с чрезвычайным положением дистанционного обучения, родители оставляют детей в подготовительных классах. - Наряду с качеством образования важное внимание обращается на инфраструктуру школ. Строятся новые здания школ, проводятся работы по капитальному ремонту аварийных школ. В последнее время наблюдается переезд из сел в города, идет процесс урбанизации. Поэтому увеличивается количество школ и дошкольных организаций. По этой же причине имеют место и 3-х сменные школы. В целях уменьшения обозначенных факторов в городе строятся новые школы. Школе №51 на 900 мест (Школа-лицей №38 им А.Молдагуловой) и школе-гимназии эстетического направления будут переданы новые здания. В школу №51 будут переведены 1318 учеников из СОШ №10,47, - рассказали в акимате города. - Наряду с этим в целях уменьшения количества аварийных школ проводятся строительные работы в СОШ №31, в СОШ №33 на 300 мест. Рассматривается смета на строительство нового здания для СОШ №18. Воспитанники классов предшкольной подготовки СОШ №20 будут переведены на место центра внешкольной работы, расположенное в здании детсада №13. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.