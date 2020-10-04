Как сообщили в РГП "Казгидромет", 5 октября в Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем температура воздуха поднимется до 15 градусов тепла, ночью опустится до +2 градусов. В Атырау будет солнечно, +21 градус днем, +8 градусов ночью. Переменная облачность ожидается в Актобе, днем +14 градусов , ночью -2 градуса. В Актау ожидается погода без осадков, днем столбики термометров покажут 24 градуса тепла, ночью +12 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.