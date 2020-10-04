Столкновение двух легковых автомобилей произошло сегодня, 4 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске мужчина распылил перцовый баллончик: пострадали двое Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев на своей странице в Facebook. - В результате столкновения двух автомобилей Renault Duster и Geely на трассе Атырау-Актобе погибли оба водителя и все пассажиры – всего 9 человек. Личности погибших устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа,- сообщается в публикации. Также в министерстве сообщили, что днем ранее смертельное ДТП произошло в Павлодарской области – столкнулись автомобиль ВАЗ-21041 и прицеп трактора МТЗ. Водитель легковой машины и все четверо его пассажиров скончались на месте от полученных травм. Полиция предупреждает, 96% ДТП происходит по вине водителей. На трассах и автодорогах в отсутствие камер и патрулирования они совершают грубейшие нарушения: превышают скорость, идут на обгон в запрещенных и опасных местах. Результат этого лихачества – кровавые аварии и многочисленные жертвы. МВД призывает водителей транспортных средств не пренебрегать установленными правилами дорожного движения и ограничениями, а пешеходов - сохранять бдительность на дороге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.