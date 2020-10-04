Открытие проходило с участием акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова. По словам начальника департамента полиции Камзы Умбеткалиева, стационарные пункты модульного типа расположены в местах наибольшего скопления людей в городе. Сейчас круглосуточно работают пять пунктов. С начала года около пятисот граждан обратилось к дежурным стационарных пунктов по различным вопросам. Начальник департамента отметил, что по поручению акима области Махамбета Досмухамбетова по области будут установлены еще 19 стационарных пунктов модульного типа. Десять из них будут установлены в городе Атырау, остальные – в семи районных центрах. - В целом, в результате принятых мер, в два раза снизилось количество правонарушений по всем направлениям, в том числе, правонарушения в общественных местах, также улучшилась раскрываемость совершенных правонарушений,- рассказал Камза Умбеткалиев. По его словам, при поддержке областного акимата в 2020 году уже введены в строй 28 из 34 запланированных участков полиции. Они дают возможность оперативно реагировать на правонарушения, обеспечивают тесную связь участковых инспекторов с населением вверенной территории. - На сегодня по области действуют 92 участковых пунктов полиции, из которых 27 находятся в областном центре. Рассматривается возможность открытия еще шести участковых пунктов. Штатная численность участковых инспекторов полиции по области составляет 232 единицы, при 71 помощнике. Все они на 100% обеспечены современной техникой: портативными видеорегистраторами, радиостанциями и планшетами, - пояснил начальник департамента полиции Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.