Трое детей утонули вместе с автомобилем 3 октября в реке Чаган, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как стало известно, погибшие дети были из разных семей, которые проживают в поселке Достык. Двое мальчиков 7 лет и 9 лет из одной семьи. Еще один мальчик 6 лет - из другой семьи.
Сегодня, 4 октября, в семьи утонувших детей идут сельчане, чтобы выразить соболезнования. Никто не может удержать своих слез. Семьи готовятся к похоронам.
В семье, где утонули сразу два мальчика, есть еще один ребенок. Родственники этой семьи рассказали, что родители до сих пор не могут прийти в себя.
- Вчера, ничего не предвещало беды, они поехали провести выходной день вместе с детьми на свежем воздухе, порыбачить. Дети как всегда бегали, игрались. Глава семейства припарковал свою машину на возвышенности. Спустя некоторое время мальчишки пошли туда играть в телефоны. У машины была коробка автомат, она стояла на парковке, но видимо, техника дала сбой и автомобиль со всего разгона заехал в воду. Это произошло в считанные секунды. Родители бросились спасать своих детей. Но в авто уже были заблокированы все двери, а разбить стекло в воде им не удалось. Тем более вода была очень холодная, а машина от скорости оказалась вблизи противоположного берега. Это такое горе и нельзя винить родителей в этом. Никто не знал, что так произойдет. Им сейчас и так не легко, - отметили родственники.
Сельчане о семье отзывались только положительно.
- Люди пишут разные комментарии в социальной сети, но никто не знает правды, у них никто не пьет. Отец мальчишек работает водителем. Тут скрывать нечего, очень хорошие люди, - отметил сосед семейства, где утонули двое детей.
Такая же тяжелая обстановка в доме, где утонул 6-летний мальчик. Родственники этой семьи также считают, что в этой ситуации нельзя кого-то осуждать.
- Вы только представьте, как тяжело пережить такое горе. В семье осталось еще два ребенка, которые также были на природе, только они в это время не находились в машине. Все произошло на глазах у родителей. Они даже говорить не могут, такое состояние, все плачут, всем больно, - говорит брат главы семейства, где утонул 6-летний мальчик.
Аким поселка Достык района Байтерек Абубакир Толеуов также приходил в семьи погибших детей, выразить соболезнования, однако от комментариев отказался.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 119 ч.4 УК РК "Оставление в опасности".
Между тем в месенджере Whats App уже распространяются фотографии тел детей, лежащих на берегу реки.
Напомним
, 3 октября незнакомая женщина позвонила в полицию и рассказала, что утонула машина, в которой находилось трое детей.
