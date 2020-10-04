Огромные темные пятна на Урале появились под мостом, который ведет в село Подстепное Теректинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Житель ЗКО снял на видео "выброс нечистот" в Урал (видео) Скриншот с видео Видео с темными пятнами в Урале было опубликовано в социальных сетях 7 сентября. Пользователи стали его активно комментировать. Многие считают, что это приведет к экологической катастрофе и Уральск вскоре останется без питьевой воды. Также пользователи задались вопросом: откуда идет сброс нечистой воды в реку. Как стало известно, сброс нечистот в Урал идет с ТОО "Батыс су арнасы". Тогда директор коммунального предприятия Каиргали Имашев заверил, что это был слив воды после промывки фильтров и у них есть на это все необходимые разрешения. Руководитель испытательной лаборатории отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по ЗКО Нурлы Исмаилова отметила, что с указанного места на видеоролике они отобрали пробы. Позже Нурлы Исмаилова рассказала, что результаты анализа проб уже готовы. - По результатам химического анализа превышений предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ выявлено не было, - заверила руководитель испытательной лаборатории отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по ЗКО. Напомним, 24 июня социальные сети стали пестрить видеороликами и фотографиями сброса воды в Урал под мостом, который ведет в село Подстепное Теректинского района. На странице Faceebook у пользователя Кадиши Мукановой появилось два видео, на одном из них местные жители отбирают пробы якобы на анализ. На втором автор видеоролика говорит, что там стоит невыносимый запах хлора. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.