Доска была установлена на входе в здание международного аэропорта Атырау им. Хиуаз Доспановой. Торжественную церемонию со вступительной речью начал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. -В этом году международному аэропорту Атырау было присвоено имя нашей землячки-летчика, народного героя Казахстана Хиуаз Доспановой. В казахской истории, а дальше и в тюркской истории было много девушек-героев. Выдающаяся личность Хиуаз Доспанова стала одной из них, которая продолжает традиции. Во главе независимости стоят именно такие люди, которые героически защищали народ и отчизну. Наша задача – донести до будущих поколений героические поступки наших батыров. Ценить мирное небо и чтить память героев. Восхвалять таких народных героев, как Хиуаз Доспанова, мы не должны ограничиватся сегодняшним днем. И в дальнейшем должны продолжать пропагандировать героические поступки наших отцов и матерей, - сказал глава региона и поздравил участников мероприятия с Днем города. Затем председатель Атырауского областного совета ветеранов Катимолла Ризуанов вручил «праздничную медаль имени Хиуаз Доспановой» активистам общества и всем тем, кто принял активное участие в церемонии присвоения имени Хиуаз Доспановой международному аэропорту Атырау. Обладательница Государственной премии Акуштап Бактыгереева отметила, что почитать честь Хиуаз Доспановой – это значит почитать свою страну. - В Уральске находится памятник трех девушек героев Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой. Их памятники должны стоять не только на родной земле, но и на других землях казахского народа»,- сказала поэтесса. С приветственным словом выступила и потомок народного героя Гульмира Доспанова, которая поблагодарила руководство области и почитателей героя. Затем аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов возложил цветы к памятнику Хиуаз Доспановой, который был возведен в прошлом году.