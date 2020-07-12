Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, 1 июля в 1.00 водитель автомашины марки Toyota Camry ехал по проспекту Абилкайыр хана со стороны улицы 101-стр бригады в направлении улицы Оспанова и напротив дома 68 наехал на пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП 29-летний пешеход был госпитализирован в больницу, где не приходя в сознание скончался. Полицейские региона просят очевидцев обратиться в департамент либо связаться по телефонам: 936-403 или 8 705-735-38-33, 8 775 149-93-59. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.