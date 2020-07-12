Кислородные концентраторы были привезены в Уральск 10 июля. Первым начал разгружать большегруз с аппаратами заместитель акима ЗКО Аманжол Алпысбаев. Он рассказал, что они ждали фуру с кислородными концентраторами пять дней. - Спасибо в первую очередь предпринимателям и меценатам, которые внесли в фонд существенную сумму на закуп. Мы вышли на предприятие, которое является одним из крупнейших производителей, чтобы максимально сэкономить, чтобы без надбаки и без накрутки приобрести кислородные концентраторы. Сейчас получили большой объем 73 модели аппаратов одной модели и еще 63 единиц другой модели. Эти модели имеют два выхода, то есть на один аппарат могут быть подключены два человека сразу. То есть 272 человека одновременно смогут получить кислород, - пояснил Аманжол Алпысбаев. Стоит отметить, что аппараты также будут распределены по районам ЗКО. - Нужно отметить, что 24 концентратора кислорода имеют большую производительность до 10 литров в минуту и также имеют очень полезную особенность — это подключение аппаратов искусственной вентиляции легких. Получается у нас теперь есть возможность организовать новые реанимационные больничные места без привязки к кислородным системам. Аппарат можно использовать в круглосуточном режиме. Наличие блокировки включения подразумевает, что при повышенном давлении концентратор немедленно отключается. Аварийные лампочки оповестят даже о небольших перепадах давления. Во всех моделях имеется современная и простая в управлении панель с цифровыми индикаторами при помощи которых отображается время работы концентратора и другие показатели, - пояснил Аманжол Алпысбаев. К слову, концентраторы очень простые в эксплуатации для правильного сервиса необходимо всего лишь раз в полгода промывать фильтр и после каждой процедуры менять воду в увлажнителе. Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов отметил, что сейчас в области сложная эпидемиологическая ситуация. - 1,5 тысячи человек находится в провизорных и инфекционных стационарах. 198 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Очень большое количество пациентов в пневмонией. Очень большая нагрузка на систему здравоохранения, - отметил Болатбек Каюпов. - Если будет рост заболевших, нам придется открывать дополнительные стационары. Призываю всех соблюдать самодисциплину. Низкий поклон нашим предпринимателям, эти аппараты спасут не одну человеку жизнь.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.