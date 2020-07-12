Как сообщили в региональной службе коммуникаций Атырауской области, мониторинговая группа, в состав которой вошли сотрудники антикоррупционной службы, проектного офиса «Адалдық алаңы», фармконтроля и акимата города, проверила несколько аптек. Основанием послужили жалобы граждан с указанием 15 аптек города Атырау. В некоторых из них выявили нарушения, завышенные цены на лекарственные препараты. Материалы были переданы в фармконтроль для принятия мер. В «Зеленой аптеке», расположенной в ТРК «Байзар» обнаружены факты завышения цен на препараты «Канефрон» превышение за единицу составило 335 тенге, поднялась цена и на препарат «Флемоксин Солютаб» на 152 тенге. В аптеке "На Гурьевской" также была завышена цена на препарат «Цефазолин» на 18 тенге. - Результаты проведенного мониторинга будут направлены в фармконтроль для принятия мер. Просим всех граждан принять активное участие в этом вопросе, не оставаться в стороне и сообщать об имеющихся фактах. За незаконное завышение цен на лекарственные препараты, руководство аптек будут привлечены к административной ответственности по статье 426 КоАП РК "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий". Их могут оштрафовать на суммы от 70 до 1000 МРП, - сказал заместитель акима города Атырау Самат Емберген. Напомним, что 8 июля, в ходе онлайн брифинга в пресс-центре РСК глава региона Махамбет Досмухамбетов подчеркнул, что цены на лекарства находятся под строгим контролем. В рамках проводимой работы была выявлена незаконная деятельность косметологического кабинета "Вердант". Данный офис без лицензии продавал более ста видов незарегистрированных в стране фармацевтических препаратов. - В области создана мобильная группа, состоящая из нескольких контролирующих органов. Они следят за тем, чтобы цены на лекарства не завышались. Я предупреждаю, что в рамках закона все нарушители будут привлекаться к ответственности. Работа по их выявлению продолжается, - отметил аким Атырауской области. Отметим, что жители по поводу необоснованного роста цен на лекарства в аптеках могут подать жалобу, позвонив на контактный номер 8 (7122) 35 42 10. Если имеются сомнения в цене лекарства, можно проверить его максимально предельную розничную стоимость через приложение DARI.KZ, на официальном сайте ndda.kz либо в утвержденном приказе министра здравоохранения РК по ссылке adilet.zan.kz.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.