Ерхат Искалиев По согласованию с премьер-министром РК Искалиев Ерхат Серикович назначается на должность председателя правления ТОО "СК-Фармация". Искалиев родился в 1976 году в Алматы. Окончил Академию банковского дела и торговли университета "Братьев Карич", Высшую школу права "Адилет", Международную академию бизнеса, Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова, Международную школу бизнеса. Трудовую деятельность начал в 1998 году ведущим специалистом по работе с инвестиционными институтами Министерства финансов РК. С 1999 по 2003 год работал в структурах акимата Атырауской области, Министерства государственных доходов, Министерства финансов, национальной компании "Казахстан Темир Жолы". В 2003-2006 годах - управляющий директор АО "Банк Развития Казахстана". С 2006 по 2008 год - председатель правления АО "БРК-ЛИЗИНГ". В 2008-2009 годах - президент "КазТемирТранс". С 2009 по 2010 год - вице-министр Министерства индустрии и торговли РК. В 2010-2011 годах - советник президента АО "Национальная Компания "Казахстан Темир Жолы". С 2011 по 2013 год - вице-президент по логистике АО "Национальная Компания "Казахстан Темир Жолы". В 2013-2015 годах - генеральный директор ОЮЛ "Союз Транспортников Казахстана "KAZLOGISTICS". С 2015 по 2016 год работал первым вице-президентом ОАО "Объединенная Транспортно-Логистическая Компания". В 2016-2018 годах - директор отраслевой дирекции "Транспорт и Логистика" Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына". С мая 2018 года по настоящее время занимал должность председателя подкомитета транспортной логистики Национальной палаты предпринимателей. Напомним, председатель правления ТОО "СК-Фармация" Шарип Берик и председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айбатыр Жумагулов освобождены от занимаемых должностей на основании поданных заявлений.