На воде погибли мужчины 18, 19 и 60 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трое жителей ЗКО утонули за выходные Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 11 июля на  первой дачной в Уральске утонул при неизвестных обстоятельствах мужчина 60 лет. - Его тело было обнаружено и извлечено из воды ближе 23.00 в этот же день. Поисками погибшего занимались три спасателя ДЧС ЗКО, - пояснили в ведомстве. Кроме того, 11 июля в Акжайыкском районе в поселке Ескі есім утонул во время купания 19-летний мужчина. Его тело было найдено в Урале в 6-ти километрах от поселка только сегодня, 12 июля, в 8.25. Стоит отметить, тело утонувшего 18-летнего мужчины на реке Урал в садоводческом обществе "Комарово" спасатели искали два дня. - Он утонул 10 июля в 16.36, когда купался в необорудованном месте. Сегодня, 12 июля, в 10.07 спасателями было обнаружено и извлечен из воды тело погибшего, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, что ранее в ЗКО утонули двое детей и двое мужчин. Также 7 июля в день похорон своей матери утонула 11-летняя девочка из поселка Серебряково района Байтерек. В регионе уже больше недели установилась жаркая погода до +38-42 градусов жары. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.