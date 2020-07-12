Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом в Telegram сообщил советник президента Ерлан Карин. - 13 июля в день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, в 12.00 по времени Нур-Султана по всей стране будет объявлена минута молчания, - написал Ерлан Карин. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем траура по умершим от коронавируса в Казахстане. По последним данным, от коронавируса скончались 280 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.