Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом было сказано в ходе онлайн- брифинга с участием делегации, возглавляемой заместителем премьер – министра РК Ералы Тугжановым. - По всей стране не хватает более тысячи кадров. В сложившейся ситуации никто не привезет нам медсотрудников. Нам нужно максимально эффективно использовать внутренние ресурсы. Сегодня в интернатуре обучаются 122 молодых людей из Атырауской области. Они готовые специалисты. В настоящее время ведутся работы по отправке молодых специалистов на места. Министерству здравоохранения поручено это сделать, - сказал заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.