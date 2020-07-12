На 12 июля в области зарегистрировано 97 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО число заболевших COVID-19 достигло 3891 человек Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, в ЗКО на 12 июля было зарегистрировано 97 новых случаев COVID-19, из них 43 пациента являются бессимптомными носителями болезни. К слову, всего на 12 июля в Казахстане заболели КВИ 1798 человек. Общее количество заболевших в ЗКО составляет 3891 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев. Рынки и ТРЦ закроют на выходные в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  