Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, в ЗКО на 12 июля было зарегистрировано 97 новых случаев COVID-19, из них 43 пациента являются бессимптомными носителями болезни. К слову, всего на 12 июля в Казахстане заболели КВИ 1798 человек. Общее количество заболевших в ЗКО составляет 3891 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.