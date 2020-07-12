Как сообщили в РГП "Казгидромет" в Уральске ожидается переменная облачность, днем столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью температура воздуха опустится до +23 градусов. В Атырау ожидается жара, днем +42 градуса, ночью +29 градусов. Днем температура поднимется до +39 градусов в Актобе, ночью опустится до +25 градуса. В Актау также будет солнечно, днем +35 градусов, ночью +27 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.