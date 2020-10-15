Скриншот рассылки в социальных сетях На протяжении нескольких дней жители Уральска активно пересылают друг другу рассылку о том, что с 15 октября в городе будет проводиться рейд. – Внимание, уважаемые коллеги! С 15.10.2020 года в городе будут работать мобильные группы полиции по проверке граждан по исполнению масочного режима. Напоминаю, что за несоблюдение масочного режима будет налогаться штраф. Военнослужащим при себе иметь служебное и гражданское удостоверение. Предупредите родных и близких. Групп создано много, будьте внимательны, - говорится в сообщении. Официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков сообщил, что действительно в городе будут проводиться рейдовые мероприятия по соблюдению гражданами ограничительных мер. – Однако карательные меры полицейские не преследуют, штрафы выписывать тоже не будут. Мы ведем лишь разъяснительную работу среди населения. Рейды будут проводиться в местах массового скопления людей, на рынках, в торговых домах и на оживленных участках города. Всем известно, что сейчас многие города закрываются, усиливаются карантинные меры. Мы тоже усиливаем профилактическую работу в данном направлении, - отметил Болатбек Белгибеков. В пресс-службе департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг по ЗКО сообщили, что рейдовые мероприятия проводят мониторинговые группы, в состав которых входят представители акимата и местной полицейской службы. – При выявлении нарушений они составляют материал, который направляют к нам. Наши специалисты рассматривают дело и выносят соответствующее решение, - сообщили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.