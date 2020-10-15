В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что сегодня, 15 октября, в 15.40 на пульт пожарных поступил вызов о том, что вдоль реки Чаган горит камыш и сухая трава. - Горящую траву тушат пять пожарных, задействована одна единица техники, - пояснили в ДЧС ЗКО. Позже, в 16.15 в пресс-службе ДЧС сообщили, что на место пожара выехала дополнительная техника. Между тем уральцы собрались на берегу реки Чаган, чтобы запечатлеть клубы дыма на фото и видео. - Так страшно, все горит. А где пожарные, - задают вопрос собравшиеся уральцы. - Почему никто не тушит? А если огонь перекинется через реку, может сгореть город, - возмутилась жительница Уральска Айна. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, к 19.00 на место пожара были стянуты 18 пожарных и четыре единицы техники. Кроме этого, тушением пожара занимаются 5 сотрудников лесхоза. Общая площадь составила около четырёх гектаров.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.