Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам пресс-секретаря департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области Айданы Аманиязовой, с 18 по 23 сентября проектный офис "Атырау - адалдық алаңы" провел общественный контроль за распределением и доставкой компьютерной оргтехники, закупленных из республиканского и местного бюджета. - 6 октября мы провели мониторинг за техническим качеством и распределением планшетов, выделенных городам и районам. Однако некоторые новые планшеты оказались непригодными для использования. В частности, 166 новых планшетов из 1999 не пригодны к использованию, - рассказала Айдана Аманиязова. Так, в Жылыойском районе бракованными оказались 44 из 400 планшетов, в Индерском районе 4 из 240, в Исатайском 29 из 240, Курмангазинском районе 3 из 400, Кызылкогинском районе не пригодны к использованию 27 из 240 планшетов, Макатском районе 20 из 206 планшетов и в Махамбетском районе 39 из 273 планшетов. - В связи с тем, что полученные планшеты, как указано в договоре, в течение 1 года находятся на гарантийном обслуживании, работы по их ремонту продолжатся. А 1926 единиц (комплектов) компьютеров, 15 697 ноутбуков, срок доставки которых приходиться на 1 октября еще не прибыли, - отметили в ведомстве. Областное управление образования эту ситуацию связывают с пандемией. По их словам, 9 октября должны были привезти 962 компьютера, а 18 октября - ноутбуки.