В критическом состоянии девочку привезли в областную детскую больницу и сразу же доставили в реанимацию. По словам заместителя главного врача областной детской больницы Дулата Сабырова, ребенок отравился после приема большого количества гипотензивных препаратов. Врачи боролись 12 часов за жизнь пациентки. После того как ее состояние улучшилось, девочку перевели в палату. Выздоровевшего подростка выписали. По предварительным данным, девочка приняла большое количество таблеток из-за семейного конфликта.