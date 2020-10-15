По данным РГП "Казгидромет", 16 октября в Уральске синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут 22 градуса выше нуля, ночью +7. Ясная погода без осадков ожидает жителей Атырау. Днем +23, ночью 10 градусов тепла. Переменная облачность и 22 градуса тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут 4 градуса тепла. В Актау синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, днем +23, ночью +12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.