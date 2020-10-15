Постановление главного санитарного врача области, вышедшее три дня назад, утратило силу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске достраивают новое здание для гимназии эстетического направления Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 15 октября, вышло новое постановление главного санитарного врача Атырауской области Асылбека Шарова. Так, в регионе с 16 октября с 00.00 продлеваются ограничительные меры. Они будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19. В области по-прежнему запрещено проведение выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок). Не могут функционировать развлекательные учреждения (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), фудкортов, банкетных залов, букмекерских контор, кинотеатров, общественные пляжи, аквапарки, аттракционы. В отличие от предыдущего постановления от 12 октября, в регионе разрешена деятельность тренажёрных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров до 22.00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    