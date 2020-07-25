Мужчина не подчинился требованиям полицейских и пытался скрыться, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Полицейские Уральска устроили погоню за водителем BMW (фото, видео) Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, за ночь стражам порядка удалось выявить 41 нарушителя карантина, которые, несмотря на запрет передвижения после 23.00, продолжали разъезжать по городу. Один водитель и вовсе пытался скрыться, а когда стражи порядка все же догнали его, он заблокировал двери и отказывался выходить из машины. – Среди 41 водителя полицейские выявили двух автолюбителей в нетрезвом состоянии. Кроме этого, водитель автомашины BMW не подчинился законным требованиям представителей власти и пытался скрыться. Полицейским пришлось догонять его. Машина была остановлена, проведено медицинское освидетельствование, водитель был трезв. В отношении него составлен административный протокол по статье 613 КоАП РК "Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел". Кроме этого, полицейские взяли с него объяснительную, по какой причине он находился на улице после 23.00, - сообщили в полиции. Все материалы направлены в департамент по контролю качества безопасности товаров и услуг ЗКО для принятия решения. WNHwBf9qJMs Полицейские Уральска устроили погоню за водителем BMW (фото, видео) Полицейские Уральска устроили погоню за водителем BMW (фото, видео) Полицейские Уральска устроили погоню за водителем BMW (фото, видео) Полицейские Уральска устроили погоню за водителем BMW (фото, видео) Полицейские Уральска устроили погоню за водителем BMW (фото, видео) Полицейские Уральска устроили погоню за водителем BMW (фото, видео) Полицейские Уральска устроили погоню за водителем BMW (фото, видео) Полицейские Уральска устроили погоню за водителем BMW (фото, видео) Полицейские Уральска устроили погоню за водителем BMW (фото, видео) Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА