Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, за ночь стражам порядка удалось выявить 41 нарушителя карантина, которые, несмотря на запрет передвижения после 23.00, продолжали разъезжать по городу. Один водитель и вовсе пытался скрыться, а когда стражи порядка все же догнали его, он заблокировал двери и отказывался выходить из машины. – Среди 41 водителя полицейские выявили двух автолюбителей в нетрезвом состоянии. Кроме этого, водитель автомашины BMW не подчинился законным требованиям представителей власти и пытался скрыться. Полицейским пришлось догонять его. Машина была остановлена, проведено медицинское освидетельствование, водитель был трезв. В отношении него составлен административный протокол по статье 613 КоАП РК "Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел". Кроме этого, полицейские взяли с него объяснительную, по какой причине он находился на улице после 23.00, - сообщили в полиции.Все материалы направлены в департамент по контролю качества безопасности товаров и услуг ЗКО для принятия решения.