Как сообщили в региональной службе коммуникаций, в области решается вопрос дефицита врачей. Для этого решено было использовать внутренние ресурсы, к борьбе с пандемией привлекли студентов старших курсов медицинского факультета. Из 102 интернов и резидентов региона, обучающихся в медицинских вузах страны, в эти выходные в Атыраускую область прибыли 32 выпускника Западно-Казахстанского медицинского университета. Остальные 70 будущих врачей приедут в течение месяца. Отметим, что ранее в регион уже прибыли и работают 8 врачей из Актюбинской области, 11 врачей из Российской Федерации, в том числе 5 из Астраханской области.