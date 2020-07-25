Заявки на жертвоприношение принимаются с 24 по 30 июля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жертвоприношение в Курбан айт можно принести в онлайн-режиме Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал председатель духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай Кажы Таганулы во время брифинга в СЦК, в стране запущен специальный сайт, через который можно оставить заявку на жертвоприношение. – Праздник Курбан айт в этом году будет отмечаться 31 июля, 1 и 2 августа. Однако в стране карантин продлен до 2 августа и все мечети будут закрыты, поэтому праздничный айт намазы не будет проводиться в мечетях. Каждый мусульманин, у которого есть достаток, должен совершить жертвоприношение. В этом году, учитывая просьбу горожан и опираясь на мировой опыт, мы решили проводить дистанционное жертвоприношение. В стране запущен веб-сайт Qurban2020.kz . для заказа услуги жертвоприношения в режиме онлайн, - рассказал Наурызбай Кажы Таганулы. Стоит отметить, что сайт будет принимать заявки на жертвоприношение 24 часа в сутки с 24 по 30 июля. С помощью нового сайта, который будет доступен на казахском и русском языках, жители смогут выбрать и оплатить за жертвенное животное в режиме онлайн, а затем запросить фото и видео отчет. Такая система успешно работает в Турции, Малайзии, Индонезии и ОАЭ. На сайте также есть вопросы и ответы по жертвоприношению, подготовленные специалистами отдела шариата и фетвы. – Цель создания сайта - удовлетворить потребность мусульман в жертвоприношении, и ни в коем случае не извлечение пользы. Прежде всего, в условиях нынешней пандемии вы сможете совершить жертвоприношение удаленно, без какого-либо контакта. Мясо жертвенного животного полностью будет делиться среди нуждающихся семей. Просим предпринимателей не завышать цены на жертвенные животные, - заключил Наурызбай Кажы Таганулы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    