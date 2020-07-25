Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 9:00 25 июля принято почти 2,1 млн уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты в 42500 тенге. – Выплата назначена 1,7 млн человек. Денежные средства перечислены 1 млн 676 тысячам казахстанцам. Более 150 тысяч заявок подали работодатели за наемных работников. Более 804 тысяч заявлений поступило от плательщиков ЕСП. Еще 1,4 млн заявок поступило от индивидуальных предпринимателей, людей, которые занимаются частной практикой и физических лиц, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, - отметили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.