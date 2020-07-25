Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 24 июля, в областном акимате прошло совещание по безопасности дорожного движения в городе Уральске, в котором принял участие аким ЗКО Гали Искалиев. По словам акима города Абата Шыныбекова, в городе устанавливаются 40 пешеходных светофоров с возможностью вызова пешеходной фазы. Подрядчиком выступает ТОО «Жайық жарығы». – Установлено восемь светофоров на улицах М. Маметовой (остановка «КазИИТУ»), ул. Курмангазы (около ТД «Урал»), проспекте Абулхаир хана (в районе ДОСААФ, кинотеатра «Казахстан», 4 мкрн. СОШ №42), ул. Гагарина (в районе остановки «Детский сад»), ул. Жангир хана (остановка ЗКАТУ), ул. С. Датова (в районе рынка «Ел ырысы»). Еще 32 светофора будут установлены до 11 сентября этого года. Этим же подрядчиком установлено 3 автомобильных светофора на пересечении ул. Айткулова и автодороги Уральск – Таскала, автодороги Уральск – Таскала и ул. Брусиловского, автодороги Уральск – Таскала и ул. Х. Доспановой. Также планируется установить автомобильные светофоры на повороте на Деркул по автодороге Уральск – Таскала, на пересечении ул. Конаева и автодороги Уральск – Желаево, ул. Нефтяников и Шолохова «АлауГаз», ул. Кызылжарская и автодороги Уральск – Желаево, ул. Кокчетавская и Махамбет акына, ул. Московская и Толе би, ул. Московская и Казыбек би, ул. С. Датова и поворота на село Асан, - рассказал Абат Шыныбеков. Вместе с тем идет работа по установке искусственных дорожных неровностей перед пешеходными переходами, которые признаны наиболее опасными с учетом расстояния в 5-10 метров до них. На данный момент сделано 28 из 50. – На пешеходных переходах по проспекту Абулхаир хана (около ДОСААФ, кинотеатра «Казахстан», р. «Жигули», около 62 дома в микрорайоне Конаева, около ТД "Мастер"), на пересечении улиц Кердери и Даулеткерея установлено освещение в виде «кошачьих глаз», - отметил Абат Шыныбеков. Вместе с тем департаментом полиции ЗКО закуплены и установлены на патрульные автомобили шесть систем видеофиксации нарушений «Аркан». Особенность систем заключается в автоматической фиксации нарушении ПДД, выявлении угнанных машин и удаленной передачи данных на базу департамента полиции. Оборудованные патрульные автомобили начнут работу уже на этой неделе. Кроме того, до октября этого года полицейские установят на автомобильных дорогах города 40 скоростемеров, 200 видеокамер и в 14 местах автоматической системы выявления правонарушений «интеллектуальный перекресток». Аким области подчеркнул, что в середине августа состоится итоговое совещание, к которому должны быть реализованы намеченные по плану работы. – На следующем совещании мы не будем принимать доклады о 20-30% реализации плана. На данные объекты выделены средства, была оказана помощь в подготовке технической спецификации. Нужно просто вовремя провести тендер и работать с подрядчиками, – заявил аким области. Как отметил глава региона, дело идет к началу учебного года, а работы выполнены лишь на треть. Особенно важны работы по светофорам, видеокамерам. – Важно понимать, что от установки данных устройств ежедневно может зависть жизнь людей. Если у подрядных организаций не хватает собственных сил, аким области поручил помочь, найти субподрядчиков. У нас есть все возможности сделать наш город безопасным и красивым. Нужна консолидированная работа всех причастных органов. Департамент полиции должен говорить об опасных участках, пусть подсказывают урбанисты и дизайнеры. Следует ежемесячно проводить совещания, советоваться друг с другом, чтобы принимать необходимые решения. В автобусах должны в приятном фоновом режиме должна звучать информация о необходимости соблюдения правил дорожного движения, должна проходить социальная реклама. Люди прислушаются. Так мы повысим сознательность наших граждан, – сказал глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.