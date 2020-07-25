Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с 1 июня в стране началась регистрация транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан РК и ввезенных в страну до 1 февраля 2020. - Для регистрации транспортных средств владельцам необходимо предоставить документ удостоверяющий личность, квитанции об оплате сбора за государственную регистрацию и пошлин, свидетельство о регистрации транспорта и государственные регистрационные номерные знаки, выданные в уполномоченном органе Республики Армения. Также документы должны быть переведены на государственный или русский языки и заверены нотариусом. Для разъяснения правил регистрации авто, ввезенных с Армении, в департаменте полиции работает сall-центр, можно позвонить по телефону 525-100 и получить консультацию. С момента регистрации получили консультацию 1,7 тысячи граждан, поставлено на учет 568 транспортных средств ввезенных из Республики Армения, - рассказал начальник управления административной полиции ДП Ерлан Алимагамбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.