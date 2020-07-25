Как рассказал руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД города Уральск Жандос Дуйсенгалиев, в этом году для удобства озеленения города они разделили его на пять участков. - Когда подрядчик выигрывает тендер, он озеленяет и ухаживает за насаждениями три года. Было разыграно пять лотов, первый - это озеленение сквера по улице Монкеулы на 105 млн тенге, второй - это озеленение улиц поселка Зачаганск на 136 млн тенге, третий - озеленение площади Первого Президента на 159 млн тенге и следующий - озеленение микрорайона Астана на 134 млн тенге, последний лот - озеленение улиц города Уральск за 367 млн тенге. Первые четыре лота выиграла компания из Жамбылской области - ТОО "Жасулан Флора", а последний из Уральска - КХ "Уланова", - пояснил Жандос Дуйсенгалиев. С его слов, в социальных сетях от населения сыпятся в негативные комментарии по поводу озеленения в городе. - У людей возникают вопросы, почему у нас неухоженные участки по городу. Якобы было много денег выделено на это, а на деле картина плачевная. Наши сотрудники проводили проверку участков, где были выявлены нарушения. Хочу подробно объяснить вам ситуацию, что наши сотрудники неоднократно писали письмо-претензию КХ "Уланова", потому что уход за насаждениями оставляет желать лучшего. Кроме того, мы не приняли ни один акт выполненных работ и не заплатили КХ ни одного тенге. Мы дали им срок, чтобы они все цветники и клумбы привели в порядок, - заявил руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД. Кроме того, если ситуация не изменится, то руководитель ЖКХ намерен судиться с подрядной компанией за невыполнение своих обязательств. - Ко второму подрядчику - ТОО "Жасулан Флора" - тоже есть некоторые вопросы. К примеру, они по улице Азербайджанская посадили ели и около 15-20% из них погибли. Но их обязали заменить, - говорит Жандос Дуйсенгалиев. Между тем руководитель отдела продаж КХ "Уланова" Ирина Максимчева отметила, что время весенней посадки было упущено, тендер был разыгран очень поздно, растения начали сажать в июне в жаркую погоду. С ее слов, ТОО "Жасулан Флора" начали посадку растений уже в апреле, хотя тендер был закрыт лишь 26 мая. - Никто этого не отрицает, но вот на какой правовой основе были посадки в апреле, этот вопрос остается открытым, - отметила Ирина Максимчева. Кроме того, женщина заявила, что на все письма претензии они отвечают, и каждое входящее и исходящее письмо у них зарегистрировано в обязательном порядке. - Стараемся спасать каждое растение, мы делаем все возможное. Ведь сейчас пересаживать те насаждения, которые не прижились - не выход из ситуации, потому что снова в такие погодные условия и другие растения погибнут. Уход за насаждениями будет обеспечен в полном объеме. Кроме того, по договору указано всего 16 поливов, однако этого недостаточно в связи с аномальной жарой. То есть работаем себе в убыток, до сих нам не заплатили за выполненные работы, акты не подписывают, - объясняет Ирина Максимчева. - Трава защищает растение от засыхания, однако требованием акимата было прополоть участки, мы были вынуждены это сделать. Сейчас для руководства КХ трудно найти работников на клумбы. - Мало кто хочет работать на клумбах за небольшие деньги. Мы обратились на биржу, однако люди на работе не задерживаются. Труд людей на жаре, к сожалению, акиматом расценивается по низкой стоимости, - говорит Ирина Максимчева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.